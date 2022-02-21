Певец Димаш показал свою реакцию на выступление Щербаковой под Ave Maria

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Казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов показал реакцию на показательное выступление российской фигуристки Анны Щербаковой под песню Ave Maria в его исполнении на Олимпиаде в Пекине.

Видео с его реакцией доступно на YouTube-канале певца.

«Хочу поздравить с золотой медалью на Олимпиаде талантливейшую Анну Щербакову за прекрасную и убедительную победу. Мне приятно от того, что вы выступили на Олимпиаде под моё пение и сделали это умопомрачительно», — написал он в социальных сетях.

Напомним, Щербакова на гала-вечере Олимпиады выступила под песню Ave Maria в исполнении Димаша. Она предстала в образе ангела со светящимися крыльями. Фигуристка выиграла золотую медаль в личном турнире на Играх в Пекине.

Ранее Щербакова поблагодарила организационный комитет Пекина за Олимпиаду.