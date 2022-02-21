Губерниев рассказал, как российские хоккеисты отреагировали на его критику после финала ОИ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как хоккеисты сборной России отреагировали на его критику после поражения команды от Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

«Все понимают, что произошло. Мне хоккеисты предъявили: «Как жёстко ты написал, что финны нас возили…» Я спрашиваю: «Ну а что, не возили?». «Ну да, возили», — согласились они. Но парни — огромные молодцы», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

По его словам, хоккеисты все без исключения очень близко к сердцу приняли свой результат на ОИ-2022.

«Я верю, что в их жизни будет ещё одна Олимпиада — и уже там они завоюют золото», — добавил журналист.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Подопечные Алексея Жамнова проиграли соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут победить финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Жамнов оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине.