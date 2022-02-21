Жамнов оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине

«Конечно, мы хотели привезти золото. Но получилось так, как получилось. Надо делать правильные выводы. Сейчас самое главное, чтобы ребята восстановились», — сказал Жамнов в эфире телеканала «Россия 24».
Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.
Ранее сообщалось, что самолёт с олимпийской сборной России приземлился в Москве.