Бородавно не жалеет, что не поставил Большунова на спринт на Олимпиаде в Пекине

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Юрий Бородавко, личный тренер лыжника Александра Большунова, сообщил, что поступил правильно, когда принял решение не ставить спортсмена на спринт на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Нет, абсолютно. Всё ведь могло сложиться совсем не так, как в итоге получилось. Напряжение было очень серьёзным — мы это видели в предпоследней гонке, в командной спринтерской эстафете. Тот же Ийво Нисканен, который прекрасно выглядел в классической эстафете, в командном спринте оказался несостоятелен. Выглядел как бледная тень самого себя. Всё это — горы. Тяжёлые старты, тяжёлое восстановление, которое идёт значительно медленнее, чем на равнине, так что решение не стартовать в спринте было, на мой взгляд, очень правильным», — завил в интервью RT Бородавко.

Бородавко не считает, что связка Большунов — Сергей Устюгов могла бы оказаться гораздо эффективнее, чем связка Большунов — Александр Терентьев.

«Нет. Считаю это просто неэтичным. Понятно, что каждый болельщик имеет на этот счёт собственное мнение, и я не собираюсь кому-то навязывать своё, но нельзя противопоставлять друг другу двух медалистов с позиции, кто из них лучше, а кто — хуже. Решение было принято, парни боролись за медали и завоевали их, больше обсуждать нечего», — добавил он.

Большунов был знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады. 25-летний спортсмен завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

Ранее Бородавко заявил, что победа в марафоне была для Большунова одной из главных задач на Играх-2022.