Бородавко: победа в марафоне была для Большунова одной из главных задач на Играх-2022

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Юрий Бородавко, личный тренер лыжника Александра Большунова, сообщил, что его воспитанник был расстроен после сокращения марафонской дистанции до 30 км на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Расстроился он понятно почему: выиграть в Пекине марафон было для него одной из наиболее первостепенных задач. Он слишком сильно мечтал добиться звания короля лыж. То есть выиграть и скиатлон, и 50 км. Поэтому, когда гонку урезали, первое, что промелькнуло у Саши в голове, что из-за этой меры гонка может не засчитаться», — заявил в интервью RT Бородавко.

По словам тренера, Большунов проделал перед Играми-2022 очень большой объём работы и благодаря этому поднял как общую, так и соревновательную выносливость на очень высокий уровень.

«То есть объективно марафонская гонка работала гораздо больше в его пользу, нежели любая другая дистанция. При таких тяжёлых погодных и высотных условиях, как в Пекине, очень трудно уйти в отрыв. Это проще сделать спортсменам, которые обладают ярко выраженным спринтерским рывком», — добавил он.

Большунов был знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады. 25-летний спортсмен завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

Ранее Вячеслав Третьяк назвал трёхкратного олимпийского чемпиона Большунова героем Игр-2022.