Третьяк: сборная России не показала настоящий уровень атакующего хоккея на Играх-2022

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление сборной на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«По всем играм, к сожалению, защита и вратарь действовали лучше нападения. Атака не выдавала результат. Мы не показали тот уровень в атаке, который всегда присущ российскому, советскому хоккею», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Он также подчеркнул, что российская команда плохо использовала большинство.

Вместе с тем Третьяк отметил, что нынешний состав сборной был способен завоевать золото пекинской Олимпиады.

Команда Алексея Жамнова завоевала серебряные медали Игр-2022. Россияне проиграли сборной Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Отечественная команда не может переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Антон Слепышев грубо ответил на оскорбительную критику сборной России за серебро Игр-2022.