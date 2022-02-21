Олимпийская сборная России с четырёхчасовой задержкой вылетает из Пекина в Москву

«Золотой рейс взлетает! Родина, жди», — написал в Telegam-канале Губерниев.
Рейс в Москву должен был вылететь в 07:00 мск. Задержка была связана с погрузкой багажа.
Рейсом из Пекина отбывает трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов. На этом же борту летит сборная России по хоккею и фигуристы.
Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых наград.
Ранее Алексей Жамнов после поражения от Финляндии заявил, что жизнь на этом не заканчивается.