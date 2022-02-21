Олимпийская сборная России четыре часа в самолёте ожидала вылета из Пекина

|

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что олимпийская сборная России не могла четыре часа вылететь из Пекина в Москву.

«Четвёртый час сидим в самолёте и, быть может, через 40 минут взлетим. А может, и нет», — написал в Telegam-канале Губерниев.

По его словам, задержка вылета связана с погрузкой багажа.

Рейсом из Пекина должен вылететь трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов. На этом же борту полетит сборная России по хоккею и фигуристы.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что вылет самолёта с олимпийской сборной России в Москву задерживается на два с половиной часа.