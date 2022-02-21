Олимпийская сборная России четыре часа в самолёте ожидала вылета из Пекина

«Четвёртый час сидим в самолёте и, быть может, через 40 минут взлетим. А может, и нет», — написал в Telegam-канале Губерниев.
По его словам, задержка вылета связана с погрузкой багажа.
Рейсом из Пекина должен вылететь трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов. На этом же борту полетит сборная России по хоккею и фигуристы.
Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых наград.
Ранее сообщалось, что вылет самолёта с олимпийской сборной России в Москву задерживается на два с половиной часа.