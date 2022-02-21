Загитова поделилась впечатлениями от Олимпиады в Пекине

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об опыте работы корреспондентом на Играх в Пекине.

«Вот и подошла к концу Олимпиада — 2022. За это время произошло так много событий: как радостных, так и грустных, как неожиданных, так и желанных. Большое спасибо нашим спортсменам за их невероятные выступления и, конечно же, тренерам. Будучи корреспондентом, я увидела изнанку Олимпийских игр. Как всё устроено с другой стороны, очень интересно. Прекрасный опыт, за который я безумно благодарна Первому каналу! Здорово, что, несмотря на тяжёлое время пандемии коронавируса, в Китае смогли провести Олимпиаду на наивысшем уровне. Спасибо, Пекин, я буду скучать», — написала Загитова в своём Instagram-аккаунте.

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля 2022 года.

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