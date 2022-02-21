Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко заявил о готовности к обмену

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Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказался о возможном обмене из клуба.

«Сейчас не лучший момент это обсуждать. Стоит подождать лета. Морально за последние пару лет я уже готов к чему угодно. Сейчас всё нормально, наша тройка и команда выступают хорошо. Получаем удовольствие от хоккея. У команды есть мнение, что одного Кубка Стэнли в 2019 году нам недостаточно», — цитирует Тарасенко канал НХЛ во Вконтакте.

Россиянин выступает за «Сент-Луис» с 2013-го года. В 2019-м он с клубом выиграл Кубок Стэнли.

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