В «Химках» сообщили об отсутствии предложений по Лантратову

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется несколькими голкиперами в качестве замены Илье Лантратову, который может продолжить карьеру в «Зениту».

«Рассматриваем ли Максименко, Бориско, Лещука и Адамова на замену Лантратову? Это голкиперы неплохого уровня и качества, но Илья пока основной вратарь. Наверное, преждевременно подходить к этому вопросу сейчас — пока нет предложений по Илье. Если вратарей и рассматривать, то только после того, как будет официальное предложение по Илье», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Лантратов в 18 матчах Российской премьер-лиги пропустил 31 мяч, а также шесть раз сыграл на ноль.

Ранее в «Зените» опровергли наличие переговоров с «Химками» по Лантратову.