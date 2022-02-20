В «Химках» сообщили об отсутствии предложений по Лантратову

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется несколькими голкиперами в качестве замены Илье Лантратову, который может продолжить карьеру в «Зениту».
В «Химках» сообщили об отсутствии предложений по Лантратову
  • РИА Новости

«Рассматриваем ли Максименко, Бориско, Лещука и Адамова на замену Лантратову? Это голкиперы неплохого уровня и качества, но Илья пока основной вратарь. Наверное, преждевременно подходить к этому вопросу сейчас — пока нет предложений по Илье. Если вратарей и рассматривать, то только после того, как будет официальное предложение по Илье», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Лантратов в 18 матчах Российской премьер-лиги пропустил 31 мяч, а также шесть раз сыграл на ноль.

Ранее в «Зените» опровергли наличие переговоров с «Химками» по Лантратову.

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