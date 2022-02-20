Губерниев признался, что после мужской эстафеты на ОИ-2022 приходил в себя два дня

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какое событие на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине произвело на него наибольшее впечатление.

«Мои главные эмоции связаны с мужской эстафетой в биатлоне, несмотря на все громкие победы на этих Играх. Я в жизни так не расстраивался, как в момент стрельбы Эдуарда Латыпова. Я два дня в себя приходил. Было очень обидно! Одно дело, если бы это была трудовая бронзовая медаль, а здесь всё было очень близко», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Сборная России большую часть эстафеты лидировала с отрывом, однако промахи финишёра команды Латыпова на последнем огневом рубеже не позволили команде побороться за золото. В результате россияне завоевали бронзу.

Ранее Губерниев ответил на резкий выпад Слепышева в ответ на критику сборной.