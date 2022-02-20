Зарипов: сборная России по хоккею имеет большое будущее

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Трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов высказался о серебряных медалях сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Конечно, хотелось бы увидеть победу, российские хоккеисты могли сыграть лучше и добиться максимального результата, но все профессионалы понимают, что это хоккей», — цитирует Зарипова ТАСС.

По его мнению, в матче со сборной Финляндии в финале Игр-2022 была абсолютно равная борьба. Однако финны немного превзошли в реализации, поэтому победили.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Слепышев резко ответил на оскорбительную критику сборной России за серебро Игр-2022.





