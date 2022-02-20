ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче на сборах в Турции

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» не смогли выявить победителя в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

РИА Новости

Игра, которая прошла в Белеке, завершилась со счётом 1:1. В составе армейской команды отличился Игорь Дивеев (16-я минута). У «Рубина» мяч забил Сеад Хакшабанович (87-я). Новобранец ЦСКА Хорхе Карраскаль (33-я) в первом тайме получил красную карточку. ЦСКА (30 очков) по итогам 18 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место. «Рубин» (22 очка) идёт на десятой строчке. Ранее сообщалось, что хавбек «Зенита» Даниил Кузнецов подписал контракт с «Рубином».











