ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче на сборах в Турции

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Московский ЦСКА и казанский «Рубин» не смогли выявить победителя в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.
ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче на сборах в Турции
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в Белеке, завершилась со счётом 1:1.

В составе армейской команды отличился Игорь Дивеев (16-я минута). У «Рубина» мяч забил Сеад Хакшабанович (87-я).

Новобранец ЦСКА Хорхе Карраскаль (33-я) в первом тайме получил красную карточку.

ЦСКА (30 очков) по итогам 18 туров занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место. «Рубин» (22 очка) идёт на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что хавбек «Зенита» Даниил Кузнецов подписал контракт с «Рубином».







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