В Госдуме предложили изменить систему подсчёта медалей на Олимпиадах

|

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил изменить систему подсчёта наград на Олимпийских играх.

«Я предлагаю изменить систему подсчёта — за каждую медаль присваивать баллы. Ну а так получается, что можно за вторые-третьи места не биться, раз главным показателем считают золотые медали. Система подсчёта изначально неверная, надо прекратить спекуляции на эту тему», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его мнению, тогда будет борьба за общее итоговое место национальной команды в зачёте. Также Свищёв назвал зимние Игры 2022 года в Пекине самыми сложными на его памяти.

«Но национальная команда России выглядела очень достойно, общее количество медалей показывает наш высокий уровень, мы очень часто были на пьедестале почёта», — добавил депутат.

Россияне в столице Китая завоевали 32 награды, установив национальный рекорд на зимних Олимпиадах. В копилке сборной России по итогам 16 дней соревнований шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей.

Уступили по общему числу наград отечественные спортсмены только норвежцам, которые завоевали 37 наград и выиграли медальный зачёт по числу золота (16, 8, 13). Россия же по количеству золотых медалей заняла девятое место.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сборная России проявила волевые качества и достойно выступила на Играх-2022.