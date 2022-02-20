Кожевников считает, что в финале ОИ-2022 сборной России по хоккею не хватило Кузьменко

|

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражении сборной России по хоккею от команды Финляндии в финале Игр в Пекине.

«Нормально сыграли. Обидно, досадно, но что сделаешь? Не хватило креатива: рояль многие могли таскать, а сыграть было некому, к сожалению. Ни Шипачёв, ни Гусев, ни Семёнов не проявили себя. Тренерский штаб отработал замечательно — выжали всё из того, что было. Кузьменко не хватало, который мог из ничего сделать момент и реализовать его», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

При этом он отметил, что практически ничего хорошего не увидел и в исполнении финской команды, за исключением игры в большинстве.

«У нас оборона обалденно играет, вратарь. В этой игре можно выделить Федотова, ну и Никишина ещё. Жаль, думаю, он уедет. Парень за год вырос просто феноменально», — добавил эксперт.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в финале Олимпиады.