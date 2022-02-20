Федотов — о серебре Игр-2022: без больших поражений не бывает больших побед

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Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов опубликовал пост в социальных сетях с обращением к болельщикам после завоевания серебряной медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Вместе мы сила, Россия. Пусть это и банальные слова, но без больших поражений не бывает больших побед. Спасибо вам за вашу веру и поддержку до конца», — написал Федотов на своей странице в Instagram.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал Федотова лучшим игроком в составе российской команды на олимпийском турнире в Пекине.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Борис Михайлов поблагодарил сборную России по хоккею за серебро Игр в Пекине.





