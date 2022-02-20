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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о пиковой форме лидера национальной команды Александра Большунова.

«Большунов шутил, что месяц не выйдет на лыжню? Он с утра уже тридцатник навернул! Он уже потренировался. Есть мнение, что у него пик карьеры наступил и дальше она пойдёт на спад? Саша — сам кузнец своего счастья, сколько ему отпущено Богом, сколько он сам отбегает, столько мы и будем ему помогать», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Он также отметил, что российские лыжники в общем и целом хорошо выступили на Олимпиаде.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков заявил, что Большунов стал бы чемпионом в марафоне, даже если бы спортсмены бежали 50 км, а не 30 км.