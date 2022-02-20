Мацуев: игра сборной России на Играх-2022 оставила разочаровывающее впечатление

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Народный артист России Денис Мацуев считает, что сборная России по хоккею показала невнятную игру на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Игра сборной в целом на Олимпиаде разочаровала. Какие бы ни были объяснения, россияне ждут «красной машины», — цитирует ТАСС Мацуева.

По его словам, российский болельщик привык к комбинационному хоккею, а не оборонительному.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Жамнов после поражения от Финляндии заявил, что жизнь на этом не заканчивается.