Гусев: верили до самого конца, что можем сравнять счёт в матче с финнами

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Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал завоевание серебряных медалей на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«В начале третьего не пропусти мы тот гол, игра складывалась бы по-другому. Да, до самого конца была надежда, что сравняем счет. Но получилось так, как получилось», — цитирует «Матч ТВ» Гусева.

Автор шести голевых передач в составе сборной России на олимпийском турнире подчеркнул, что готов перестать забрасывать шайбы и только ассистировать — главное, чтобы команда одерживала победы.

Сборная Россия по хоккею завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что готов работать дальше с Алексеем Жамновым в сборной России по хоккею.