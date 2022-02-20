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Ковальчук — о серебре сборной России по хоккею на Играх-2022: спасибо пацанам

20.02.2022, 12:30 |

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал завоевание серебряных медалей на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ковальчук — о серебре сборной России по хоккею на Играх-2022: спасибо пацанам
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Смешанные чувства, хотелось победить. Спасибо пацанам, потому что непростые были условия подготовки, кто-то болел, кто-то позже приехал. Но все трудились по совести, бились, ложились под шайбу», — цитирует Ковальчука РИА Новости.

По его словам, серебро Пекина — это начало чего-то большого для сборной России. Теперь хоккеисты будут понимать требования, они осознали, что к ним относятся как к настоящим профессионалам.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов выразил  мнение, что финские хоккеисты в финале были наглее и дисциплинированнее.

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