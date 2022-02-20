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Третьяк — о серебре сборной России по хоккею на Играх-2022: были ошибки и недочёты

20.02.2022, 12:20 |

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о серебряной медали сборной на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Третьяк — о серебре сборной России по хоккею на Играх-2022: были ошибки и недочёты
  • РИА Новости

«К работе тренерского штаба сборной России есть вопросы. Были безусловные ошибки и недочёты. Поэтому и результат только серебряный», — цитирует ТАСС Третьяка.

По его словам, ФХР делает большую работу, нацеленную на международные успехи. Он подчеркнул, что российские хоккеисты развиваются, набираются опыта игры на уровне сборных, получают всю необходимую подготовку для выступлений в самых сложных мировых турнирах.

Он напомнил, что на последних двух Олимпиадах сборная России завоевала золото и серебро.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов выразил  мнение, что финские хоккеисты в финале были наглее и дисциплинированнее.

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