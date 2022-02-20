Жамнов заявил, что хочет работать со сборной России по хоккею на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов намерен продолжить работу с национальной командой, несмотря на поражение от Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

«Хочу продолжить работу со сборной и работать на чемпионате мира. Контракт с ФХР действует», — цитирует Жамнова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Илья Ковальчук отлично справился с должностью генерального менеджера и специалисту хотелось бы продолжить работать с тем же тренерским штабом.

Россия проиграла Финляндии в финале ОИ-2022 со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в Хельсинки и Тампере.

Ранее Жамнов после поражения от Финляндии заявил, что жизнь на этом не заканчивается.