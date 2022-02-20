Григоренко прокомментировал свой гол в первом периоде финального матча с финнами

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Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко высказался о своей шайбе в первом периоде матча с Финляндией в финале Олимпиады в Пекине.

«Удачно прицелился? Примерно так и было всё. Паша Карнаухов выиграл вбрасывание. Отборолись, шайбочку подвигали. Решил, что надо бросить. Удачно попал. Не было привычной для финнов вязкой игры? Да, хорошо, что мы первые забили. Это немного поменяло план игры соперника, они пошли вперёд, у нас есть нервозность, было несколько потерь. Думаю, нужно играть попроще и принимать верные решения», — сказал Григоренко в эфире Первого канала.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что Россия обыгрывает Финляндию после первого периода в финале хоккейного турнира на ОИ-2022.