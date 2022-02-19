Крянин: российские лыжницы поборются за первые четыре места в марафоне

|

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил шансы россиянок в женском марафоне на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Наши девушки хотят золото. Они будут прикладывать все усилия. Верю, что первые четыре места будут за российскими лыжницами», — цитирует Крянина «Чемпионат».

По его словам, у Марии Истоминой пока не было медали пекинской Олимпиады, поэтому она выйдет на гонку с дополнительной мотивацией.

Криян также считает, сборная России провела блестяще Игры-2022. Он поблагодарил главного тренера команды Елену Вяльбе за её работу.

Масс-старт на 30 км пройдёт 20 февраля. Старт гонки запланирован на 06:00 мск.

В лыжном масс-старте Россию представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина. В бобслее стоит обратить внимание на выступление экипажей Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова.

Ранее сообщалось, что в 16-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей.



