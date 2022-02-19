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В 16-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей

19.02.2022, 21:10 |

В воскресенье, 20 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград.

В 16-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей
  • РИА Новости

Пройдёт финальный матч хоккейного турнира, определится олимпийский чемпион в масс-старте у женщин, мужчины разыграют комплект наград в соревнованиях по бобслею.

Также состоится финал по кёрлингу среди женских команд, определится лучшая сборная в командных соревнованиях по горнолыжному спорту.

Главные надежды российских болельщиков связаны с финалом хоккейного турнира, в котором сыграют сборные России и Финляндии. Игра начнётся в 07:10 мск. В лыжном масс-старте Россию представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина. В бобслее стоит обратить внимание на выступление экипажей Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова.

Церемония закрытия начнётся в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте после 15-го дня Игр в Пекине.

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