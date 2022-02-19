Кожевников считает, что Гусев может блеснуть в финале ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил форму форварда сборной России по хоккею Никиты Гусева перед финальным матчем с командой Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Что не получилось у Гусева со Швецией? Ему виднее, нужно спрашивать у самого хоккеиста. На мой взгляд, Гусев сыграл нормально. Да, не так ярко, как обычно. Но проблема в том, что мы помним его как спасителя сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Сейчас же он хорошо выполняет свою работу. По большому счёту, у нас сейчас нет ярких звёзд. Моментами что-то просматривается, но однозначно отметить кого-то не получается», — заявил RT Кожевников.

За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Кожевников заявил, что ожидал победу сборной России по хоккею над Швецией на Играх-2022.