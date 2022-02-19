Рублёв пробился в финал турнира ATP в Марселе
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Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.
В финале Рублёв поборется за титул либо с соотечественником Романом Сафиуллиным, либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Призовой фонд турнира составляет более €545 тыс. Действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев.
Ранее сообщалось, что Сафиуллин сенсационно обыграл грека Стефаноса Циципаса на турнире в Марселе.