Рублёв пробился в финал турнира ATP в Марселе

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Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.
Рублёв пробился в финал турнира ATP в Марселе
  • ©Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

В финале Рублёв поборется за титул либо с соотечественником Романом Сафиуллиным, либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Призовой фонд турнира составляет более €545 тыс. Действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что Сафиуллин сенсационно обыграл грека Стефаноса Циципаса на турнире в Марселе.

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