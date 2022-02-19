Роднина считает заслуженным серебро Тарасовой и Морозова в парном катании на ОИ-2022

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала завоевание серебряной медали российскими фигуристами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на Олимпиаде в Пекине.

«Результат вполне заслуженный. Китайцы уже давно катаются по-чемпионски, не один сезон. В первую очередь, об этом надо говорить. Они первые, кто показал такой сложный элемент, как подкрутка в четыре оборота. Да, у них была ошибка. Но они её компенсировали другими элементами. Программа — феноменальная, катание — замечательное. Причём, и в короткой, и в произвольной. Наверное, три последних года, сколько они шли к этой награде, это абсолютно заслуженно», — сказала Роднина RT.

Она отметила, что последние четыре сезона после провала в Пхёнчхане были сложными для Тарасовой и Морозова и сопровождались сменами тренеров и долгим поиском оптимальных программ.

«Я за них, если честно, больше всех рада. Потому что это пара с такими задатками. Самая красивая пара из тех, которые катались. Но они сначала с техникой боролись, потом начались внутренние противоречия, а в паре это имеет огромное значение, насколько люди друг друга чувствуют и вместе работают. Но в итоге этот поиск и мучения дали хороший результат. Я такого стабильного и чистого выступления и в короткой, и в произвольной программе в последние четыре года от них не видела. Но все мы этого ждали, потому что они очень красивая пара. Плюс музыку чувствуют. Движения, элементы — всё на их стороне. И конечно, наверное, был бы другой результат, если сравнивать с китайцами, если бы не было трёх провальных лет», — добавила Роднина.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров отметил, что Тарасова и Морозов блистательно выступили в произвольной программе на ОИ.