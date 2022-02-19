Бессмертных: Большунов — настоящий герой Олимпиады в Пекине

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Серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных поделился мнением о выступлении российских лыжников в сокращённом марафоне, и конкретно Александра Большунова, на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Очень рад за команду. Да, многие, конечно, хотели повторения сочинских Игр, где весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены, но тот результат, что показали ребята сегодня, такой же выдающийся. Золото и серебро — это наивысшие достижения, которыми нужно гордиться», — сказал Бессмертных RT.

Он отметил, что его очень порадовала победа в масс-старте Александра Большунова, и считает, что 25-летний спортсмен заслужил титул короля лыж, несмотря на сокращение дистанции.

«Он настоящий герой этих Игр, да и вообще лыжных гонок нашего времени. Также я очень рад за Ивана Якимушкина, что занял второе место в такой напряжённой борьбе. Надеюсь, что девчонки пробегут так же, и мы будем радоваться ещё и завтра. Большунов — король лыжных гонок, реально лучший сейчас на этой планете. Важно, что на него смотрят дети, которым он подаёт такой огромный пример. Человек из маленького городка добился таких успехов — это дорогого стоит! В чём его секрет? В трудолюбии. И упорстве. Он ставит перед собой цели и идёт к ним, несмотря ни на что», — добавил Бессмертных.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Большунова с триумфом на Олимпиаде в Пекине.