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Бессмертных: Большунов — настоящий герой Олимпиады в Пекине

19.02.2022, 14:33 |

Серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных поделился мнением о выступлении российских лыжников в сокращённом марафоне, и конкретно Александра Большунова, на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Бессмертных: Большунов — настоящий герой Олимпиады в Пекине
  • © AP Photo/Alessandra Tarantino

«Очень рад за команду. Да, многие, конечно, хотели повторения сочинских Игр, где весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены, но тот результат, что показали ребята сегодня, такой же выдающийся. Золото и серебро — это наивысшие достижения, которыми нужно гордиться», — сказал Бессмертных RT.

Он отметил, что его очень порадовала победа в масс-старте Александра Большунова, и считает, что 25-летний спортсмен заслужил титул короля лыж, несмотря на сокращение дистанции.

«Он настоящий герой этих Игр, да и вообще лыжных гонок нашего времени. Также я очень рад за Ивана Якимушкина, что занял второе место в такой напряжённой борьбе. Надеюсь, что девчонки пробегут так же, и мы будем радоваться ещё и завтра. Большунов — король лыжных гонок, реально лучший сейчас на этой планете. Важно, что на него смотрят дети, которым он подаёт такой огромный пример. Человек из маленького городка добился таких успехов — это дорогого стоит! В чём его секрет? В трудолюбии. И упорстве. Он ставит перед собой цели и идёт к ним, несмотря ни на что», — добавил Бессмертных.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Большунова с триумфом на Олимпиаде в Пекине.

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