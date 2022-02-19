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Губерниев назвал Большунова лицом российского зимнего спорта

19.02.2022, 14:36 |

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что трёхкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов станет знаменосцем национальной сборной на церемонии закрытия Игр 2022 года.

Губерниев назвал Большунова лицом российского зимнего спорта
  • AP

«Совершенно справедливо! Саша — огромный молодец. Он лицо российского зимнего спорта. Совершенно феноменальный человек и лыжник! Так и должно быть», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее Путин поздравил Большунова с триумфом на Олимпиаде в Пекине.

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