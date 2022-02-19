Губерниев назвал Большунова лицом российского зимнего спорта

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что трёхкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов станет знаменосцем национальной сборной на церемонии закрытия Игр 2022 года.

«Совершенно справедливо! Саша — огромный молодец. Он лицо российского зимнего спорта. Совершенно феноменальный человек и лыжник! Так и должно быть», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее Путин поздравил Большунова с триумфом на Олимпиаде в Пекине.