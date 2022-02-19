Вяльбе: Клебо не хотел бежать марафон, но после сокращения дистанции согласился

|

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что норвежец Йоханнес Клебо мог не стартовать в марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Клебо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. В Норвегии уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, что организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км из-за сильного ветра. В составе сборной России выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Гонка пройдёт 19 февраля. Начало — в 10:00 мск.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам раскритиковал решение сократить марафон.