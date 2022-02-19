Плющенко: возможно, Трусова скажет, что я ничего ей не дал

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о сотрудничестве с фигуристкой Александрой Трусовой.

«Мы старались развивать фигуристку. Меняли технику, в частности, вход в группировку. Старались ставить интересные программы. Дало ли это что-то Саше, нужно спросить у неё. Возможно, она скажет, что Плющенко ничего ей не дал», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Напомним, что Трусова тренировалась под руководством Плющенко с 2020 по 2021 год. После бронзы на чемпионате мира она вернулась к Этери Тутберидзе.

На Олимпиаде в Пекине Трусова установила рекорд, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Но по сумме баллов она проиграла золотую медаль Анне Щербаковой, став второй.

Ранее американский фигурист Риппон заявил, что поведение Трусовой было таким же плохим, как и выступление.