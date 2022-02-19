Американский фигурист Риппон: поведение Трусовой было таким же плохим, как и выступление

|

Бывший американский фигурист Адам Риппон раскритиковал поведение россиянки Александры Трусовой после завоевания серебряной медали в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Все смотрели на её слезы. Она рыдает и не хочет идти на подиум. Думала, что должна стать первой. Её поведение было таким же плохим, как и выступление. Это было ужасно», — сказал Риппон.

Напомним, что после объявления итоговых результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото своей соотечественнице Анне Щербаковой по сумме баллов. Таким образом, Трусова завоевала серебро турнира, а олимпийской чемпионкой стала Щербакова. Камила Валиева осталась за чертой призёров, став четвёртой.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады.