Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады

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Фигуристы сборной России примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из штаба.

Напомним, что церемония закрытия Олимпиады пройдёт 20 февраля. В этот же день состоятся показательные выступления фигуристов.

Сборная России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. В женском одиночном катании Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова завоевала серебро. Танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов занял второе место в личном турнире.

Ранее Щербакова заявила, что Нэйтан Чен выступит на Кубке Первого канала в Сочи.