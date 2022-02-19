Лыжный марафон на Олимпиаде может быть перенесён

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Мужской марафон по лыжным гонкам на 50 км на Олимпиаде в Пекине может быть перенесён.

«Ребята, главная новость. У нас тут ветрище сильный. Принимается решение, может быть, гонку перенесут», — сказал российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, что из-за погодных условий женский масс-старт по биатлону провели днём ранее. Сегодня стало известно, что из-за аналогичной ситуации командные соревнования по горнолыжному спорту перенесли на завтра.

Напомним, что марафон запланирован на 19 февраля в 09:00 мск.

Ранее Нортуг заявил, что Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне.