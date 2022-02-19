Нортуг: Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне

«Клебо достаточно хорош, чтобы взять золото в марафоне. Если он в хорошей форме, то может выиграть 50 км. Спринт и командный спринт он провёл очень солидно. Это показывает, что он в хорошей форме», — цитирует Нортуга TV2.
Гонка состоится 19 февраля и начнётся в 09:00 мск. Из россиян на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.
В составе сборной Норвегии выступят Йоханнес Хёсфлот Клебо, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер.
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