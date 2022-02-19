Щербакова: мы поговорили по душам с Камилой, всё обсудили

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что поддержала свою подругу по команде Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место на Олимпиаде в Пекине.

«После окончания своей программы я смотрела прокат Камилы. Я, как человек, который видит все её тренировки, не могу остаться равнодушной. Вечером мы поговорили по душам, всё обсудили», — заявила Щербакова в интервью Первому каналу.

Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка, Александра Трусова, с результатом 251,73 балла. Камила Валиева после допинг-скандала совершила ряд ошибок в произвольной программе и заняла итоговое четвёртое место.

Ранее Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с Валиевой.