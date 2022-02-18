Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с Валиевой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

«Нашей главной задачей является не только встретить и поздравить, гордиться, но и провести серьёзное внутреннее расследование. Дальше так нельзя», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Она напомнила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжит расследование в отношении Валиевой. По его итогам состоится вручение медалей за командные соревнования Олимпиады 2022 года.

По словам Родниной, сборная США больше остальных заинтересована в получении наград, на которые, как им кажется, они имеют право претендовать.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее сообщалось, что Валиева вернулась в Москву после участия в ОИ-2022 в Пекине.