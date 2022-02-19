Форвард Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто»

Короткая ссылка
Российский нападающий Дмитрий Овчинников перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».
Форвард Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Бывший форвард новосибирской «Сибири» подписал с канадским клубом контракт новичка. Соглашение рассчитано на три года с сезона-2021/22, сообщает пресс-служба «Торонто».

19-летний хоккеист присоединится к «Лифс» после получения разрешения на работу в Канаде.

Овчинников в 35 играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «Сибири» забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить