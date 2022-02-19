Форвард Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто»

Российский нападающий Дмитрий Овчинников перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

Бывший форвард новосибирской «Сибири» подписал с канадским клубом контракт новичка. Соглашение рассчитано на три года с сезона-2021/22, сообщает пресс-служба «Торонто».

19-летний хоккеист присоединится к «Лифс» после получения разрешения на работу в Канаде.

Овчинников в 35 играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «Сибири» забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.