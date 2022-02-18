Татьяна Тарасова считает прекрасным результат российских спортивных пар в короткой программе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты россиян в соревнованиях спортивных пар в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Наши вторые, третьи и четвёртые. Это прекрасно! Конечно, китайцы первые, но борьба будет. Все шансы есть у наших. Все хорошо откатались! Никого не хочу выделять, потому что все три пары — молодцы», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Среди россиян второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 84,25 балла. Они уступили только китайцам Вэньцзин Суй и Хань Цуну, которые установили мировой рекорд (84,41).

Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76), а четвёртыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59).

Ранее Бойкова и Козловский признались, что не удовлетворены в полной мере короткой программой.