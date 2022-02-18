Трусова заявила, что рада пяти исполненным четверным прыжкам в одной программе на ОИ

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как провела день после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине.

«День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня всё хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что выполнила все элементы. Не могу сказать, что особо ощущала, что это ОИ. Понимала, но настраивалась на обычный прокат. Готовилась к этому времени, чтобы сделать. Это не случайно получилось именно здесь — выходила на пик формы к ОИ», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Она также рассказала о поддержке со стороны родных. По её словам, она звонит им практически в любое время суток. Кроме того, 17-летняя спортсменка рассказала, как её собаки реагировали на её голос из телефона, отметив, что очень надеется, что ей привезут питомцев в Москву.

«Допинг-тест сдала быстро. Вышла на улицу и час ждала автобус одна. Волонтёры искали машину. Ходила на каток за интернетом. Через час мне нашли машину. «Вы всё знали» к Тутберидзе — комментировать не буду», — добавила Трусова.

Трусова заняла второе место на Олимпиаде, набрав 251,73 балла по сумме двух программ. Она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

После проката в сети появилось видео, на котором Трусова плачет и говорит, что «-никогда больше не выйдет на лёд и ненавидит этот спорт»-.

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