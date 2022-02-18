Щербакова объяснила, почему не стала бурно праздновать золото ОИ-2022

|

Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своей реакции на завоевание золотой медали в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Сложно сказать, как бы я себя чувствовала, если бы не было драмы. Сама не готова была радоваться. Как будто закончились все эмоции. Я не расстроилась, не стеснялась радоваться — просто закончились эмоции. Просто потеряла их», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

По её словам, у неё даже нет пока ощущения окончания соревнований и завершения работы. Она призналась, что ей хочется выступить в марте на чемпионате мира, а также напомнила о предстоящем Кубке Первого канала.

Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка, Александра Трусова, с результатом 251,73 балла.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала Щербакову, Трусову и Валиеву гордостью России.