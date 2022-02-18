Чернышенко назвал неуместными комментарии Баха про окружение Валиевой

На своей пресс-конференции Бах выразил удивление тем, как тренеры восприняли неудачный прокат Валиевой в произвольной программе.
«Мы разочарованы тем, что глава МОК создаёт свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов и впоследствии выдаёт их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно», — цитирует Чернышенко Inside the Games.
Также вице-премьер отметил, что обладательницы золотой и серебряной медалей, Анна Щербакова и Александра Трусова, также работают под руководством тренера Валиевой Этери Тутберидзе.
15-летняя Валиева показала лучший результат в короткой программе, однако в произвольной допустила ряд ошибок и стала четвёртой.
Ранее в Кремле прокомментировали критику главы МОК в адрес тренеров и окружения Валиевой.