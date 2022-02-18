Экс-тренер сборной по хоккею Плющев оценил шансы России в матче со Швецией на Играх

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил мнение, что у национальной сборной есть шансы одержать победу в матче против шведской команды на Олимпийских играх в Пекине.

«Шансы на победу — 50 на 50. Всё будет зависеть от многих нюансов в игре. Всё будет зависеть от игры в обороне, в атаке. Шведы — очень грамотная команда, дисциплинированная. На ровном месте две минуты не славливают», — заявил Плющев в разговоре с телеканалом «360».

По его словам, в команде оппонентов есть игроки, которые могут завершить атаку и создать момент.

«У нас ребята характерные, бьются практически всегда до конца: не уступают в борьбе, не уступают в движении. Что касается техники и тактики, то это определять будут тренеры, — здесь преимущество, конечно, у шведов. У нас преимущество — жёсткий характер», — заключил тренер.

Ранее сообщалось, что Владимир Плющев прокомментировал игру национальной команды с соперниками из Швейцарии на Олимпийских играх в Пекине.