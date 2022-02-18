Хованцев считает, что один промах не позволил Резцовой побороться за медаль в масс-старте

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги женской гонки с массовым стартом на Олимпийских играх в Пекине.

«Подвела стрельба. Кристина Резцова сегодня была не такая скоростная, какой мы привыкли её видеть. Если бы на последней стойке было на один промах меньше, то она смогла бы побороться за бронзу. Но, к сожалению, допустила те же ошибки, что и норвежские спортсменки. В итоге Кристина ушла с отставанием, которое нельзя уже было отыграть. Сегодня подвела и погода, был сильный ветер. Здесь уже было везение. Первую стойку Резцова отстреляла на отлично, но второй рубеж получился не столь удачным», — цитирует Хованцева Sport24.

Золото в масс-старте завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая пятой. Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место, а Ирина Казакевич — 20-е.

Ранее Тихонов выразил мнение, что Резцовой не повезло с ветром во время масс-старта на ОИ-2022.