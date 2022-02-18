Глейхенгауз обратился к Щербаковой, Трусовой и Валиевой после их выступления на ОИ

«Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, горжусь тобой! Александра Трусова, ты сотворила историю, легендарные пять четверных прыжков. Камила — ты свет в нашем тёмном мире, мы все вместе пройдём через это», — написал Глейхенгауз в своём Instagram-аккаунте.
Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Трусова стала серебряной призёркой, а Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвёртой.
Ранее сообщалось, что в WADA обвинили РУСАДА в поздней проверке допинг-пробы Валиевой.