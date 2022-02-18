Глейхенгауз обратился к Щербаковой, Трусовой и Валиевой после их выступления на ОИ

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Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе известного тренера Этери Тутберидзе, обратился к фигуристкам Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой после их выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, горжусь тобой! Александра Трусова, ты сотворила историю, легендарные пять четверных прыжков. Камила — ты свет в нашем тёмном мире, мы все вместе пройдём через это», — написал Глейхенгауз в своём Instagram-аккаунте.

Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Трусова стала серебряной призёркой, а Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что в WADA обвинили РУСАДА в поздней проверке допинг-пробы Валиевой.