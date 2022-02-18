Бах заявил, что в МОК не хотели участия Валиевой в ОИ

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему его организация обратилась в Международный арбитражный суд (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы пошли в суд, мы не хотели, чтобы она участвовала в Олимпиаде. Мы проиграли суд, нужно уважать закон. Если не будем уважать, то не будет международного спорта. Однако мы решили не проводить медальную церемонию», — сказал Бах на пресс-конференции.

15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста Валиевой от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее глава МОК выразил сомнения, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия.