Ильиных: два чистейших проката Щербаковой по праву и без сомнений — это золото

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Елена Ильиных поздравила Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Два чистейших проката по праву и без сомнений — это золото. Сильнейший характер не оставляет равнодушным. А внутренняя интеллигентность и красота влюбляет без условий», — написала Ильиных в своём Instagram-аккаунте.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 255,95 балла. В своей произвольной программе она исполнила два четверных флипа — сольный и в каскаде с тройным тулупом.

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