Трусова: Олимпиада сломала мою жизнь навсегда

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Стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова заявила после объявления оценок в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Чтобы вы знали, это соревнование сломало мою жизнь навсегда», — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову.

Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов. Таким образом, Трусова завоевала серебро турнира, а олимпийской чемпионкой стала Щербакова. Камила Валиева осталась за чертой призёров, став четвёртой.

Ранее CAS сообщил, что Валиева будет запрашивать вскрытие и анализ пробы «Б».